ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

الطرفان ناقشا خلال الاتصال باستفاضة بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عددًا من الملفات بالشأن الليبي على رأسها المسار الدستوري والتجهيز للانتخابات القادمة، وملف المناصب السيادية.

من جانبه، ثمن المبعوث الأممي الدور الذي يقوم به مجلس الدولة، مشيدًا بأداء المجلس وعمله المنظم في سبيل إنجاز كافة الاستحقاقات المتفق عليها وفقًا لخارطة الطريق.

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