العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق مقتل وإصابة سبعة مدنيين ورجال أمن بتفجيرين شرقي البلاد.

وكتبت في بيان صحفي: “في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه ناحية أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى”.

وأضافت أن العبوة الأولى انفجرت في عربة مدنية والثانية بدورية للشرطة، “مما أدى إلى استشهاد مدني ومنتسبين اثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة آخرين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد عسكري عن سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي دون وقوع أي إصابات.

المصدر: RT

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