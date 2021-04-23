مصر – ينتظر مدرب المنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب رد نادي ليفربول الإنجليزي لحسم انضمام النجم محمد صلاح لقائمة “الفراعنة” المشاركة بمسابقة كرة القدم، ضمن أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل.

وقال غريب امس في اتصال مع وكالة “فرانس برس”: “إن خطابا رسميا تم إرساله أمس الأربعاء إلى نادي ليفربول”، عقب إعلان قرعة الأولمبياد ووقوع مصر في مجموعة ثالثة نارية تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وأضاف: “احتوى هذا الخطاب على تفاصيل معسكر المنتخب قبل وأثناء البطولة وأماكن الإقامة ومواعيد المباريات وملاعبها، وذلك تنفيذا لطلب مسؤولي نادي ليفربول ردا على خطابنا السابق عقب مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا”.

وأردف غريب: “أمامنا وقت طويل انتظارا لرد ليفربول، حتى 19 مايو المقبل موعد القائمة قبل النهائية والتي ستضم 50 لاعبا، على أن نحسم أمرنا يوم 30 يونيو موعد القائمة النهائية التي تضم 22 لاعبا سيشاركون في الأولمبياد”.

وتنص قوانين مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية على إمكانية مشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن القانونية (23 عامًا).

ويخوض “الفراعنة” نهائيات المسابقة الأولمبية للمرة الثانية عشرة في تاريخهم الصيف المقبل، وتبقى أفضل نتيجة لهم بلوغ نصف النهائي عامي 1928 في أمستردام و1964 في طوكيو، كما بلغوا ربع النهائي ثلاث مرات أعوام 1924 في باريس و1984 في لوس أنجليس و2012 في لندن حيث كانت المشاركة الأخيرة.

المصدر: أ ف ب

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