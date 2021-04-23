ألمانيا – تحركت الأسهم الأوروبية صوب مستويات قياسية مرتفعة امس عقب سلسلة من نتائج الشركات القوية مع إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير.

وصعد سهم “نستله ذو الثقل” نحو ثلاثة بالمئة بعد إعلان الشركة عن أقوى نمو ربع سنوي للمبيعات في عشر سنوات، وارتفعت كذلك أسهم مجموعة “ساب” للبرمجيات و”بيرنو ريكار” الفرنسية للخمور بعد إعلان النتائج.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600 الأوروبي” 0.7 بالمئة، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني، بعد أن شهدت الأسواق الأوروبية يوم الثلاثاء أسوأ جلساتها للعام 2021 بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات كوفيد-19.

وتراجع سهم “كريدي سويس” 2.1 بالمئة بعد تأثر نتائجه بانهيار صندوق الاستثمار الأمريكي “أركيجوس”، ليتكبد خسارة فصلية قبل الضرائب بلغت 757 مليون فرنك سويسري.

وقرر المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع مما قد يمهد لمواجهة في اجتماع العاشر من يونيو عندما سيتعين على صناع السياسات البت إن كانوا سيكبحون مشتريات السندات، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال كارستن برزيسكي، مدير تحليلات الاقتصاد الكلي في “آي.إن.جي” “إذا تحققت التوقعات الأكثر تفاؤلا بخصوص توزيع اللقاحات.. فإن الطبعة القادمة من توقعات الخبراء في يونيو قد تنطوي على رفع لتقديرات النمو وتأكيد للتعافي الاقتصادي في النصف الثاني من السنة”.

المصدر: رويترز

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