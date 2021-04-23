لبنان – أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس مرتضى، أن فرق الوزارة الفنية قامت بمسح المناطق التي شهدت موجات الجراد، وتوصلت إلى تحديد نطاقها التقريبي.

وأكد مرتضى أنه “على الرغم من أن الأعداد ما زالت مقبولة ومحصورة برقعة معينة، إلا أن الخشية تبقى من تكاثرها وتقدمها السريع”، مشيرا إلى أن “المروحيات ستبدأ بعملية الرش فوق المناطق المحددة بعدما وصلت الأدوية اللازمة الى مطار رياق”.

ونبه مرتضى من “دخول أسراب إضافية من الجراد في أي وقت”، داعيا المواطنين، لاسيما القاطنين منهم على الحدود مع سوريا، إلى “التبليغ سريعا عند معاينة هذه الظاهرة للمساهمة في مواجهة هذه المحنة التي تهدد أمن المواطن الغذائي والقضاء على الجراد قبل دخوله الحدود اللبنانية وتغلغله في البساتين والحقول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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