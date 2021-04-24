فيينا – ارتفعت أسعار النفط بنحو نصف بالمئة، امس مع تنامي الآمال بتعافي الطلب العالمي على الخام، لكن تسارع وتيرة الإصابات بفيروس “كورونا” في الهند حدت من مكاسب الخام.

وبحلول الساعة 8:40 ت.غ، صعدت عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/حزيران، 31 سنتا أو بنسبة 0.47 بالمئة، لتتداول عند 65.71 دولارا للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو، 41 سنتا أو بنسبة 0.67 بالمئة، إلى 61.84 دولارا للبرميل.

وتلقت أسعار الخام دعما من بيانات اقتصادية إيجابية، كان آخرها تقرير صدر الخميس، كشف عن تراجع مفاجئ في طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020.

لكن ارتفاعا غير مسبوق بأعداد إصابات فيروس “كورونا” في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة والصين، كبحت ارتفاع أسعار الخام.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 314 ألفا و835 إصابة جديدة بالفيروس، في حصيلة يومية لم يسجلها أي بلد في العالم حتى الآن، وفق بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

ومنذ بدء الجائحة سجلت الهند 15 مليونا و900 ألف إصابة بـ”كورونا”.

وزاد تسارع وتيرة الإصابات بالفيروس في الهند، إضافة لليابان، وهي مستهلك كبير للنفط أيضا، من زخم التوقعات بأن انتكاسات جديدة في أسعار الخام ما زالت واردة.

الأناضول

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