إنجلترا – ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية امس أن إدوارد ليستر المبعوث الخاص لبريطانيا لمنطقة الخليج سيستقيل من منصبه ويترك الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن إدوارد ليستر واجه تزايدا في التدقيق من الصحافة بشأن عمله في القطاع الخاص.

وكان ليستر قد عين مبعوثا خاصا للخليج في فبراير كما عين كبيرا للموظفين لفترة مؤقتة قبل شغله هذا المنصب.

وعين مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، في شهر فبراير 2021 إدوارد ليستر مبعوثا خاصا جديدا لمنطقة الخليج.

وقال جونسون حينها إن “الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية.. يسعدني أن أرسل اللورد إدوارد ليستر للعمل مع شركائنا هناك”.

وأضاف: “يشير تعيينه إلى طموحي في تحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وخلق الوظائف وتعزيز الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج”.

المصدر: رويترز

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