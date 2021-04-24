تشاد – عقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان امس اجتماعا في تشاد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات في هذا البلد الإفريقي وملفات أخرى.

وعقد اللقاء في العاصمة أنجمينا، على هامش مشاركة الزعيمين السوداني والفرنسي في مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي الذي لقي مصرعه على جبهة القتال ضد متمردين في شمال البلاد، بعد يوم فقط من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة.

وأكد مجلس السيادة السوداني في بيان له، أن لقاء البرهان وماكرون تناول الوضع في تشاد و”المساعدة التي من الممكن أن يقدمها السودان في استقرار الوضع الجديد في دولة تشاد بعد رحيل الرئيس ديبي”.

كما أكد الزعيمان خلال اللقاء على ضرورة التنسيق بين بلديهما لترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى الترتيبات والتحضيرات الجارية للمؤتمر بشأن دعم السودان اقتصاديا المزمع تنظيمه في العاصمة الفرنسية باريس في 17 مايو القادم، وأكد البرهان تلقيه الدعوة لحضور هذا المؤتمر.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares