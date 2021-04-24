ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي إن البرلمان والجيش الايطالي والحكومة الايطالية، كانوا على علم تام بكل ما جرى مما وصفها بـ”المجازر في طرابلس على يد المرتزقة من فاغنر والجنجويد والدعم الفرنسي وغيرها من الدول” حسب زعمه.

السباعي الموالي بشدة لتركيا أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “ولكنهم لم يصدروا حتى بيان استنكار حول ما وصفها بـ”المجازر”. حينها لم يكن للقوات التركية وجود في طرابلس، والتي يطالب البعض اليوم بخروجها وانسحابها” حسب زعمه.

وتابع في إشارة إلى مطالبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بخروج المرتزقة من ليبيا :” بعض التصريحات العبثية التي يدلي بها البعض لا تعني إلا الاستخفاف بالضحايا والإشادة بالجلادين، إن قوة الشخصية لا تعني التنكر لمظهر من مظاهر الهوية الوطنية، إنما قوة الشخصية تتمثل في الانحياز للحق، ونصرة المظلوم، وعدم استرضاء البرلمان الايطالي الذي خذلنا بالأمس”.

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