الرياض – أظهرت بيانات حكومية سعودية، امس ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول 2021 بنسبة 0.9 بالمئة على أساس فصلي، مقارنة مع الربع الأخير 2020.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، إن أسعار العقارات في المملكة صعدت على أساس سنوي بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالفترة المناظرة من 2020.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات للقطاع السكني بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجع “التجاري” 0.4 بالمئة.

كانت أسعار العقارات انخفضت لمدة أربعة أعوام (2015 حتى 2018) بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وفرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)، قبل أن تسجل ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة في 2019، ثم تراجعت 0.2 بالمئة في 2020.

وجاءت التراجعات في الأعوام الأربعة بنسب 2.6 بالمئة في 2015، و6.1 بالمئة 2016، و7.5 بالمئة في 2017، و4.9 بالمئة في 2018.

سبق تلك الفترة تضخما في أسعار العقارات تزامنا مع طفرة أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، بعد بلوغها حاجز 112 دولارا للبرميل.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

وارتفعت نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في 2015، إلى 62 بالمئة في 2020 بينما كان المستهدف 60 بالمئة في الرؤية التي أعلنتها السعودية في 25 أبريل/ نيسان 2016، ومن المستهدف رفعها إلى 70 بالمئة بحلول 2030، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.

الأناضول

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