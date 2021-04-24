ليبيا – قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي الجمعة، إن بلاده مستعدة لتصدير الكهرباء إلى ليبيا والسودان والأردن والعراق، وأن لديها فائض يكفي لما يحتاجونه.

السيسي أضاف في كلمة له، أثناء لقائه كبار قادة القوات المسلحة المصرية، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية:” لدينا كهرباء، ممكن أن نعطي ليبيا بما تحتاجه من كهرباء سواء 1000 ميغاوات أو 2000 ميغاوات”.

وصرح السيسي أن بلادة مستعدة لمساعدة ليبيا على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن هناك فرصة لتنظيم العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأكد على أن الشركات المصرية قادرة على البناء والتنمية في ليبيا.