مصر – أعلنت الشركة المؤمنة على سفينة “إيفر غيفن” المحتجزة في مصر، امس إنها لجأت للقضاء المصري في مسعى منها للإفراج عن الناقلة العملاقة.

وقالت شركة التأمين البريطانية “يو كيه كلوب”، في بيان، إن “هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة”.

وأوضحت الشركة أنها قدمت التماسا أمام محكمة مصرية (لم تذكرها) للإفراج عن السفينة، وأن جلسة للنظر في القضية ستعقد في 4 مايو/أيار القادم.

وحتى الساعة 12:10 ت.غ، لم يصدر تعليق رسمي مصري حول الموضوع.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، جنحت ناقلة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” في المقطع الجنوبي لقناة السويس؛ ما تسبب بتعطيل الملاحة في القناة لمدة 6 أيام.

ونجحت هيئة قناة السويس، بمساعدة دولية، بتعويم السفينة في 29 مارس، ومنذ ذلك التاريخ تحتجزها في منطقة البحيرات مطالبة بتعويضات من الشركة المالكة.

والسفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، وكانت مستأجرة من قبل شركة تايوانية حين جنوحها في قناة السويس.

وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، قالت الشركة المؤمنة على السفينة إن شركة “شوي كيسن” تلقت دعوى مطالبة مصرية بنحو 916 مليون دولار تعويضات عن إغلاق القناة.

الأناضول

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