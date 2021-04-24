إنجلترا – افتتح الدولي المصري محمد صلاح مبكرا باب التسجيل بهدف رائع خلال مباراة فريقه ليفربول وضيفه نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وسجل صلاح هدفه بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق المباراة بتسديدة قوية بيسراه، بعد أن باغت دفاع نيوكاسل باستدارته 180 درجة في جزء من الثانية قبل أن يرسل الكرة باتقانه المعهود لمعانقة الشباك.

وبهذا الهدف، سجل صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ليفربول، حيث رفع عدد أهدافه في “البريميرليغ” هذا الموسم إلى 20 هدفا، كأول لاعب في صفوف “الريدز” يسجل 20 هدفا أو أكثر في ثلاث مواسم بالدوري.

وسجل صلاح في “البريميرليغ” مع “الريدز” 32 هدفا في موسم 2017 -2018، و22 هدفا في موسم 2018 -2019.

وكان روبي فاولر ولويس سواريز اللاعبين الوحيدين في تاريخ ليفربول بالدوري يسجلان 20 هدفا أو أكثر خلال موسمين، قبل أن ينضم لهما صلاح ومن ثم يتجاوزهما اليوم بانفراده بهذه الإحصائية التاريخية في ثلاثة مواسم.

المصدر: RT

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