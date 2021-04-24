باراغواي – أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” إقامة جولتين من تصفيات القارة المؤهلة لكأس العالم 2022، “قبل أيام من انطلاق كأس كوبا أمريكا” في الـ13 من يونيو المقبل.

ولم تشهد أمريكا الجنوبية أي مباراة في تصفيات كأس العالم 2022 منذ نوفمبر من العام الماضي، وتم إلغاء جولتين الشهر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

ولم يحدد “الكونميبول” مواعيد مباريات يونيو، لكن كوبا أمريكا ستنطلق في 13 يونيو في الأرجنتين وتنتهي في العاشر من يوليو في كولومبيا.

وتقام أقدم بطولة دولية لكرة القدم بالعالم في دولتين هذا العام لأول مرة في تاريخها.

وقال “الكونميبول” أيضا أن مباريات الجولتين الملغيتين من مارس الماضي ستقام بالقرب من المواعيد المحددة بالفعل في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.

وقال الاتحاد في بيان: “طلب الكونميبول من الاتحاد الدولي (الفيفا) ثلاثة أيام إضافية لضمان حصول اللاعبين على فترة تعافي كافية”.

وأصدر مسؤولو “الكونميبول” هذا القرار بعد اجتماع مع جياني إنفانتينو رئيس “الفيفا”.

المصدر: رويترز

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