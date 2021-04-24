وحصد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي ثلاث نقاط ثمينة بعد ان خطف الفوز بنتيجة 1 – 0 ليقطع شوطا كبيرا في رحلة الصعود لمسابقة أوروبية بينما تقلصت آمال أرسنال في تحقيق نفس الهدف.

وأخطأ لينو في التعامل مع تمريرة ريتشارليسون العرضية المنخفضة في الدقيقة 76 متسببا في هدف اللقاء الوحيد ليصعد إيفرتون للمركز الثامن برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول وثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ارسنال عند النقطة 46 في المركز التاسع.