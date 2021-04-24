دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إنه هذا هو مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز الذي نص عليه الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي لتجنب الدخول في تأويلات تفسد المشهد وتفتح باب الطعون امام القضاء بسبب الانتقائية في الفرز ومحاولة تنصيب اسماء بعينها.

وفي سياق آخر أكد على أن خروج جميع المسلحين مرتزقة وعسكريين من الاراضي الليبية مطلب شعبي ودولي وان هذا التواجد يهدد ارواح الليبين ويؤثر علي القرار السياسي وكذلك الهدف الاسمى للمتلقى الحوار السياسي انتخابات 24 ديسمبر، منوهاً إلى أن أمن صندوق الانتخاب في خطر بتواجد قوات مسلحة اجنبية على الاراضي الليبية.