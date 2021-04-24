بروكسل – أظهرت بيانات رسمية، امس ارتفاع الديون الحكومية لدول منطقة اليورو خلال 2020 بمقدار 1.24 تريليون يورو (1.49 تريليون دولار)، بسبب الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد في ظل جائحة “كورونا”.

وحسب بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، ارتفع إجمالي الديون الحكومية في منطقة اليورو (19 دولة) إلى 11.1 تريليون يورو (13.38 تريليون دولار) أو 98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب البيانات، سجل الدين الحكومي في دول منطقة اليورو نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى 83.9 بالمئة في 2019.

وزادت وتيرة اقتراض الحكومات الأوروبية خلال العام الماضي، لإبقاء اقتصاداتها نشطة خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة الجائحة.

وأظهرت البيانات بأن عجز موازنات دول المنطقة ارتفع إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالعام الماضي، من 0.6 بالعام السابق له.

وزاد الاقتراض في اليونان بنحو 25 بالمئة في العام الماضي ليرتفع إجمالي ديونها عند 341 مليار يورو أو 205.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد النسب المسجلة في اليونان هي أعلى دين في أوروبا مقارنة بحجم الاقتصاد.

وأفادت البيانات بأن الديون وصلت إلى 155.8 بالمئة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا التي تعتبر أكثر الدول المثقلة بالدين في أوروبا، بدين قدره 2.57 تريليون يورو.

وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو زيادة في دينها بمقدار 10 نقاط مئوية إلى 69.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشدد قوانين الاتحاد الأوروبي، المعلقة حالياً بسبب الجائحة، على ألا تزيد مستويات الدين العام عن 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

اليورو = 1.2 دولار

الأناضول

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