سوريا – سمحت الحكومة السورية لشركات صرافة بتسليم الحوالات الواردة إلى البلاد حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة إما بالليرة السورية أو بالدولار.

وأوضح مصدر في شركة صرافة أن الإجراء يخص التجار والصناعيين فقط، أي مصدري البضائع، وقال إن ذلك بهدف التسهيل عليهم في الحصول على القطع الأجنبية.

أما بخصوص من هم غير ذلك، فيقول إن بإمكانهم استلام حوالاتهم بالليرة السورية، وبسعر 2825 ليرة للدولار، ويضيف أن تلك الإجراءات والأسعار التدخلية تهدف إلى تهدئة السوق، ويشير إلى أن “النتائج جيدة” حتى الآن.

وفي منتصف الشهر الجاري، رفع مصرف سوريا المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2500 ليرة.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares