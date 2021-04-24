صورة لسد النهضة الإثيوبي تثير جدلا كبيرا في مصر

إثيوبيا – ثارت صورة نشرت لسد النهضة الإثيوبي على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا كبيرا، بعدما قال البعض إنها حديثة.

وقام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بنشر الصورة للسد، والحديث أن هذه الفتحات مخصصة لتوصيل المياه إلى مصر والسودان، مما يعني أنها ستصل بكميات محدودة جدا.

وأكد النشطاء أن هذين هما المنفذان السفليان اللذان تحدث عنهما وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بقلي، موضحا أنه تم تصميم سد النهضة بطريقة لا تسبب أي نوع من الضرر لدول المصب، لافتا إلى أن “المنفذين السفليين لديهما القدرة على إتمام سحب 50 مليار متر مكعب، وهو متوسط التدفق السنوي لنهر النيل”.

وبحسب الوزير الإثيوبي، تبلغ سعة كل مخرج في السد 930 مترا مكعبا من المياه في الثانية، بسعة إجمالية تبلغ 1860 متر مكعب في الثانية، مشيرا إلى أن ذلك يعني “أن الاثنين يجتمعان معا لتصريف مجرى نهر النيل بالكامل في غضون عام”.

المصدر: RT

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