الولايات المتحدة – أظهرت بيانات رسمية، امس انخفاض طلبات إعانات البطالة الأمريكية، بمقدار 39 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، عند أدنى مستوياتها الأسبوعية منذ مارس/آذار 2020 أي قبل انطلاق الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان، إن 547 ألف أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي بتاريخ 17 أبريل/نيسان الحالي، مقارنة بـ586 ألفا بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس/آذار الماضي، مشروع قانون لخطة مساعدات اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، ليصبح قانونا ساريا يهدف إلى مساعدة الأمريكيين المتضررين من الجائحة.

ويتضمن مشروع القانون تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 1600 دولار، وتمديد إعانات البطالة، وإعفاءات ضريبية للأطفال.

ويعتقد على نطاق واسع، أن عدد الأمريكيين الذين يفقدون وظائفهم بشكل دائم أو مؤقت، أكبر بكثير مما يرد بالبيانات الرسمية.

ويقيس مؤشر إعانات البطالة التغير في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، ويتم تجميع بياناته بصفة أسبوعية.

الأناضول

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