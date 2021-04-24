الولايات المتحدة – وصلت كبسولة “دراغون كرو” التابعة لمجموعة “سبايس إكس” التي تتولى نقل الطواقم البشرية إلى محطة الفضاء الدولية لحساب (ناسا).

وقد شارك في هذه المهمة رائد الفضاء شين كيمبرو، وميجان ماك آرثر، من وكالة ناسا وتوماس بيسكيت، من وكالة الفضاء الأوروبية، وأكيهيكو هوشيد من وكالة الفضاء اليابانية، بحسب ما نشرت وكالة “ناسا” عبر قناتها على “يوتيوب”.

وتم بث وصول هذه الكبسولة بشكل مباشر عبر فيديو تظهر فيه وهي تلتحم بمحطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المهمة ستة أشهر.

المصدر: موقع وكالة “ناسا” على يوتيوب

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