روسيا – رصد السكان المحليون في سماء مدينة روستوف ومقاطعة روستوف ظاهرة غريبة حيث ظهرت في السماء بضع كرات نارية مضيئة خلّفها جرم سماوي محترق مجهول.

وحلق الجرم السماوي على ارتفاع كبير وكان يمكن رصده من مسافة بعيدة.

وقد نشر مستخدمو الإنترنت فيديو يؤكد وجود الظاهرة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأول ما خطر ببال أهالي روستوف أن الجرم السماوي هو جزء من النفايات الفضائية يطير منها بكثرة في مدار الأرض ليسقط في يوم ما على الأرض.

بينما طرح السكان فرضيات أخرى. وعلى سبيل المثال أن هناك ألعابا نارية ورأى البعض الآخر مصابيح مضيئة على جرم مجهول، ما دفع بهم إلى الاعتقاد بأنهم رصدوا مركبة فضائية تحطمت وحلقت في أجواء روستوف.

واتصل مراسل صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” في روستوف بأحد الموظفين في المختبر الفلكي المحلي، نيقولاي ديومين الذي قال إن ما رصده أهالي روستوف في السماء لا علاقة له بظواهر فلكية بل بظواهر تقنية ربما نجمت عن التدريبات العسكرية التي جرت في جنوب روسيا، إذ أن الشظايا التي تسقط من مدار الأرض لا تعطي ومضات منتظمة كهذه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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