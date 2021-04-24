كوستاريكا – أصبحت مزرعة في شمال غرب كوستاريكا مقرا لرادار ضخم قادر على رصد الأجسام الصغيرة في الفضاء، والتي قد تشكل تهديدا لسلامة رواد الفضاء والأقمار الصناعية.

وكشف رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو ورواد فضاء من بلاده والولايات المتحدة يوم الخميس عن أربعة ألواح عاكسة ضخمة يتكون منها الرادار التجاري المتصل بخوادم شركة ليولابس لخدمات الفضاء في سان فرانسيسكو.

وقال ألفارادو “هذا الرادار التجاري هو الأكثر تطورا في العالم”.

ويمكن لرادار كوستاريكا أن يرصد الأجسام التي تتحرك في مدار قريب من الأرض قرب خط الاستواء بفضل الميزة التي يقدمها موقع البلاد.

وصرح إدوارد لو المؤسس المشارك لشركة ليولابس ورائد الفضاء السابق قائلا: “حتى إذا كان جسما بحجم كرة الغولف ويتحرك بسرعة 30 ألف كيلومتر في الساعة فوقنا، سترتد كميات ضئيلة من الموجات الراديوية عنه ويمكن رصدها بهذه اللوحات العاكسة الضخمة”.

المصدر: رويترز

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