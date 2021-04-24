ألمانيا – أعلن هانز فليك مدرب بايرن ميونخ امس أن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي تعافى من الإصابة، وسيكون ضمن التشكيلة التي ستتوج بلقب “البوندسليغا” بحال الفوز على المضيف ماينز السبت.

ويأمل ليفاندوفسكي، الذي سجل 35 هدفا في الدوري هذا الموسم، في التألق في آخر أربع مباريات، في تحطيم رقم جيرد مولر الهداف التاريخي للدوري في موسم واحد برصيد 40 هدفا في 1971-1972.

ولكن الأولوية بالنسبة لفليك الفوز بالدوري للعام التاسع على التوالي غدا. ويتصدر البايرن الترتيب برصيد 71 نقطة، متقدما بفارق 10 نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: “يجب أن نحرز اللقب بأسرع وقت ممكن. هذا‭ ‬هو تركيزنا الأول. لقد غاب (ليفاندوفسكي) أربعة أسابيع للإصابة لكنه بحالة بدنية جيدة وأظهر ذلك في التدريب. لقد عاد للتشكيلة”.

وسيستعيد فليك أيضا سيرج جنابري ولاعب الوسط ليون غوريتسكا‭ ‬من الإصابة.

وفاز النادي البافاري بستة ألقاب في موسم 2019-2020 بقيادة فليك، الذي يريد الرحيل بنهاية الموسم الحالي رغم أن عقده يستمر مع النادي حتى عام 2023، وفوزه للمرة الثانية على التوالي بالدوري غدا سيتوج 18 شهرا رائعا له كمدرب للفريق البافاري.

وأضاف: “نريد اقتناص اللقب في ماينز. ولكننا على علم بخطورة المنافس، فهم لم يهزموا بآخر ست مباريات”.

وختم قائلا: “الدوري أساس التأهل لدوري أبطال أوروبا، وللمنافسة في كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي. وحتى يحدث ذلك بشكل طبيعي يجب أن تفوز بلقب الدوري. الهدف في بايرن هو أن تكون بطلا”.

المصدر: رويترز

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