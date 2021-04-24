فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستكثف التبرع بلقاحات كورونا عبر برنامج “كوفاكس” الدولي في الشهور المقبلة، بمنح نصف مليون جرعة بينها جرعات من موردين غير “أسترازينيكا”.

وفرنسا هي الدولة الأولى العضو في الاتحاد الأوروبي التي ترسل بعض جرعات اللقاحات لديها إلى الدول النامية.

وأعلنت باريس أنها ستقدم تبرعا أوليا مئة ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” هذا الشهر، وقال ماكرون إن الشحنة الأولى في طريقها إلى غرب إفريقيا.

وصرح ماكرون في فعالية افتراضية نظمتها منظمة الصحة العالمية قائلا: “الآن جاء وقت المشاركة… سنواصل تلقي المزيد والمزيد من اللقاحات”.

وتابع: “لدينا من الوسائل ما يكفي لتعزيز تضامننا بالتبرع باللقاحات”.

المصدر: رويترز

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