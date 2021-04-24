مصر.. الحكومة تحسم الجدل حول تخفيض سن المعاش للعاملين بالدولة

مصر – نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاما، واصفا ما يتم تداوله بالشائعات.

وانتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة المصرية تخفيض سن المعاش بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاما وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء.

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، موضحا أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاما.

وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه “وفقا لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج، على المعاش المبكر بشكل اختياري دون إجبار وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانونا، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية”.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.

المصدر: RT+الوطن المصرية

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