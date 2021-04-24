إسبانيا – بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثالثا عالميا الدور نصف النهائي لدورة برشلونة في التنس، بفوزه السهل الجمعة على البريطاني كاميرون نوري 6-1 و6-4.

وخلافا لمباراتيه الأولين التي عانى لحسهما بثلاث مجموعات أمام إيليا إيفاشكا من بيلاروس والياباني كي نيشيكوري، لم يجد نادال، المصنف أولا في برشلونة، صعوبة تذكر في تخطي البريطاني المصنف 58 عالميا الذي بلغ ربع النهائي نتيجة انسحاب منافسه البلجيكي دافيد غوفان.

وبات ابن الـ34 عاما على بعد فوزين من الفوز بلقب هذه الدورة للمرة 12 في مسيرته، بعد تجديده فوزه على نوري (25 عاما) الذي سبق أن خسر مواجهته الوحيدة السابقة أمام الإسباني بداية هذا العام في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة.

وسيلتقي نادال مواطنه بابلو كارنينيو بوستا الثالث عشر عالميا والفائز بدوره على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان التاسع عالميا والرابع في الدورة 6-4 و3-6 و7-5.

ويتحضر نادال لخوض بطولة فلاشينغ ميدوز الفرنسية التي تنطلق في 24 مايو، حيث يسعى للفوز باللقب للمرة 14 في مسيرته والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حاليا مع غريمه السويسري روجير فيدرر (20 لكل منهما).

وفي مواجهات أخرى، بات الشاب الإيطالي الواعد يانيك سينر (19 عاما) المصنف 20 عالميا، أصغر لاعب يبلغ نصف نهائي دورة برشلونة منذ العام 2005، بإقصائه الروسي أندري روبليف السابع عالميا 6-2، 7-6 (8/6)، ليضرب موعدا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا في الدورة والفائز على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-3، 6-3.

المصدر: “أ ف ب”

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