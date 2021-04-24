ليبيا – ضبط أعضاء مكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي عدد من الفتيات من جنسيات دول عربية مجاورة، وذلك لقيامهن بارتكاب عدة قضايا سرقات من داخل محالّ تجارية بعدة مدن ليبية، من بينها مدينتا مصراتة وطرابلس.

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة قالت عبر مكتبها الإعلامي أنه ومن خلال البحث والتحري حول ظهور فيديوهات مرئية لفتيات يسرقن من داخل المحال التجارية بطرابلس ومصراتة ومدن ليبية أخرى، تم تشكيل فريق أمني مشترك بين أعضاء وحدة التحري والقبض بمكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي وأعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة الغربي بمديرية أمن طرابلس.

وأسفرت التحريات إلى ضبط عدد اثنين وعشرين فتاة تحمل جنسية دولة عربية مجاورة ورجلين يمتهنون السرقة من داخل المحالّ التجارية، وبحوزتهم ستة وسبعون كيسًا كبيرًا به عدة ملابس جديدة من مختلف الأنواع، منها المسروقة ومنها ما هو مشبوه المصدر، وبالتحقيق معهن اعترفن بما نسب إليهن وقد تمت إحالتهن إلى نيابة المدينة.

وزارة الداخلية أشارت إلى أن أربعة فتيات منهن مطلوبات لمركز شرطة غوط الشعال في واقعة السرقة من داخل محل تجاري، وأربعة فتيات أخريات كن مطلوبات لمركز شرطة مصراتة في واقعة السرقة أيضًا من داخل محل تجاري.

Share and Enjoy ! 0 Shares