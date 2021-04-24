ليبيا – تعتزم وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، سعيًا إلى التعافي من الآثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية التي تعيشها ليبيا منذ عشر سنوات،

مصدر مسؤول بوزارة المالية صرح لموقع “العربي الجديد” القطري أن حجم الأموال المطلوبة للصندوق ما بين 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات.

وحسب مقترح إنشاء الصندوق الذي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، سيتمتع الصندوق الجديد بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وأن المبالغ التي تم تقديرها بما بين 30 و50 مليار دولار تستهدف تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الحروب، منها ترميم مناطق جنوب طرابلس، وكذلك مناطق بنغازي ودرنة، بالإضافة إلى سرت “وسط” ومشاريع التنمية والبنية التحتية، مؤكدًا أن الصندوق لديه خطة للفترة من 2021 إلى 2023 كمرحلة أولى لإعادة الإعمار.

Share and Enjoy ! 0 Shares