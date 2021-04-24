ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

ونقل بيان صحفي صادر عن الخارجية المصرية تابعته صحيفة المرصد عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد حافظ تأكيده تلقي المنقوش اتصالا هاتفيا من شكري لتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

وأضاف حافظ إن الجانبين شددا على أهمية ضمان استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها فيما وجه شكري الدعوة إلى المنقوش لزيارة مصر في أقرب فرصة للتشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في البلاد في ضوء علاقات البلدين التاريخية بين البلدين لتعلن المنقوش قبولها الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب.

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