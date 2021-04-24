وزير الداخلية اللبناني: نحن على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي

وزير الداخلية اللبناني: نحن على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي

لبنان – أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي، إن لبنان على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي .

وصرح بأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وباء يتطلب تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للدول المعنية.

وأفاد فهمي بأن لبنان بذل جهودا مضنية لمحاربة تهريب المخدرات، لكن المهربين يحققون نجاحات في بعض الأحيان.

من جهته، قال عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إن الحظر السعودي على واردات الخضار والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة، وأن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا.

وأضاف لـ”رويترز” أن الأمر خطير للغاية خاصة إذا أثر سلبا على الصادرات لباقي دول الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة.

وأعلنت السعودية أنها حظرت دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيه إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن هذا المنع سيبدأ “من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد 25 أبريل الحالي وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

المصدر: وكالات

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