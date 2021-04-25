وارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 363.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 359.5 الف دينار في أسواق الجملة ل‍‍ ‍‍شارع النهر في بغداد.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 333.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 329.5 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 365 الفاً و 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.