إنجلترا – قررت سلطات كرة القدم في إنجلترا، مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي خلال مباريات الجولة المقبلة في منافسات الرجال والسيدات، ردا على استمرار تعرض اللاعبين لإساءات عنصرية.

وستطبق المقاطعة خلال مباريات الجولة المقبلة لمنافسات الرجال والسيدات التي تبدأ يوم الجمعة، وحتى نهاية يوم الاثنين، الثالث من مايو.

وستغلق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وباقي درجات المحترفين الأدنى حساباتها على “فيسبوك وتويتر وإنستغرام”، إلى جانب أيضا أندية السيدات، خلال فترة المقاطعة للضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف الكراهية عبر الإنترنت.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز، في بيان: “السلوك العنصري بكل أشكاله غير مقبول والإساءات المروعة ضد اللاعبين عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن السماح باستمرارها”.

وأضاف: “سنواصل الوقوف أمام شركات مواقع التواصل الاجتماعي ونريد أن نرى تحسنا واضحا في سياساتها وإجراءاتها لإيقاف التمييز والإساءات عبر منصاتها”.

ووسبق لعدد من لاعبي الدوري الممتاز، التعرض لإساءات عنصرية خلال الأشهر الأخيرة، منهم أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد ثنائي مانشستر يونايتد، وترينت ألكسندر أرنولد وساديو ماني ثنائي ليفربول وريس جيمس مدافع تشيلسي.

المصدر: “وكالات”

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