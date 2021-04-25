الأردن – أرتفعت صادرات القطاع الصناعي في عمان من المجوهرات إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 30 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من 2020 التي سجلت 10 ملايين دينار.

وأكد رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير، أن “زيادة صادرات المجوهرات للولايات المتحدة، يعد مؤشرا إيجابيا، ويدل على أن الصناعة الأردنية بدأت تنوع منتجاتها التصديرية للسوق الأمريكية مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين”.

وأشار إلى انخفاض مساهمة الصناعات الجلدية والمحيكات بصادرات الغرفة للسوق الأمريكية من 63.7% بالربع الأول من عام 2020 إلى 38.7% خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في صناعة المجوهرات والمسجلة لدى صناعة العاصمة الأردنية عمان، 126 منشأة موزعة بين صناعية وحرفية وفرت 1601 فرصة عمل.

وارتفع مجمل الصادرات الحاصلة على شهادات منشأ من الغرفة للولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 50%، مسجلة 205 ملايين دينار، مقابل نحو 137 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

يذكر أن صادرات الغرفة الكلية لمختلف الأسواق خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 14.5%، لتصل إلى 1.165 مليار دينار مقابل 1.018 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي.

المصدر: “وكالة بترا”

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