ليبيا – كشفت صحيفة البيان عن اجتماع مرتقب تعقده لجنة الـ10 العسكرية الأحد في مدينة سرت للتباحث في آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم وفتح الطريق الساحلي.

وبحسب ما ورد في الصحيفة واطلعت عليه صحيفة المرصد، سيتم التطرق خلال الاجتماع الذي سيستمر حتى الإثنين، بحضور المبعوث الأممي يان كوبيتش إلى إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، فيما ستلقي الأوضاع في تشاد بظلالها على اجتماع اللجنة.

يشار إلى أن لجنة الـ10 العسكرية التي تضم ممثلين عن القيادة العامة للقوات المسلحة والقوات التابعة لرئاسي الوفاق السابق تعقد اجتماعات دورية في مدينة سرت، للتباحث في عمليات إحلال السلام الدائم في ليبيا، وفقًا لمقررات تونس وبرلين وجنيف.

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