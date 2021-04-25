السودان – شكك الأمين العام للحركة الشعبية السودانية، شمال ياسر عرمان، في مسودة قانون جهاز الأمن الداخلي، وقال “كأن (الرئيس المعزل عمر) البشير قد كتب هذه المسودة من داخل سجنه”.

وأوضح أن مسودة القانون، التي راجت مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أعطت الجهاز الأمني سلطات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري.

ودعا عرمان في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أمس، إلى مقاومة مسودة القانون التي وصفها بأنها مجهولة الأبوين، مضيفا أنه بحث عن أصلها ولم يجده.

وقال: “لا ندري إذا كانت بالون اختبار قد أطلقته قوى معادية للثورة ترغب في إعادة ممارسات النظام البائد”.

وشدد عرمان على أهمية مناهضة القانون بصورته الحالية بكل السبل، وأشار إلى أن قانون الأمن الداخلي بهذه الأهمية لا يمكن إجازته إلا من خلال المجلس التشريعي، كونه يرتبط مباشرة بأحد شعارات الثورة المتمثلة في “الحرية والسلام والعدالة”.

المصدر: أخبار السودان

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