صربيا – تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى المباراة النهائية لبطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب، بتغلبه على صاحب الأرض نوفاك دجوكوفيتش في المباراة التي جمعتهما امس ضمن المربع الذهبي.

وتمكن كاراتسيف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 7-5 و4-6 و6-4، خلال 3 ساعات و25 دقيقة.

وبهذا الفوز، ثأر كاراتسيف المصنف 28 عالميا من دجوكوفيتش المصنف الأول في مواجهتهما الثانية بعد خسارته أمامه بثلاث مجموعات نظيفة في فبراير الماضي بنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة والتي توج بلقبها النجم الصربي بفوزه في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف.

وسيواجه كاراتسيف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها 650 ألف يورو، الفائز من مواجهة قبل النهائي الثانية بين الياباني تارو دانييل والإيطالي ماتيو بيريتيني.

المصدر: rsport.ria.ru

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