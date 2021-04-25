مصر – أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث لصحيفة “دي فيلت” الألمانية إلى أن بلاده تحتضن ما لا يقل عن 6 ملايين لاجئ، منهم 500 ألف سوري.

وقال: “منذ سبتمبر 2016، استطعنا منع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام أوروبا عن طريق مصر، وكان من المهم بالنسبة لنا ألا يتأثر أمن أوروبا نتيجة لذلك”.

وأضاف: “لا يمكننا وقف هذه الهجرة غير الشرعية عبر مصر إلا بتهيئة المناخ المناسب للأمن والاستقرار، ولا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا.. نحن لا نفكر حتى في استخدامه للابتزاز السياسي أو الاقتصادي”.

وتابع: “في ذات الوقت لدينا 6 ملايين لاجئ في مصر من بينهم 500 ألف لاجئ من سوريا بالإضافة إلى عدد كبير من العراق واليمن والسودان وليبيا وإثيوبيا ودول إفريقية أخرى، ويرى الكثير منهم مصر دولة عبور فقط، لكننا لن نسمح لهم بالمضي قدما”.

وشدد السيسي، على أن “اللاجئين في مصر يعتبرون ضيوفا، ويتلقون المعاملة ذاتها التي يحصل عليها المصريون.. نحن نقدم لهم ما في وسعنا، حتى لقاحات كورونا، ونحن ليس لدينا أي مخيمات للاجئين في مصر.. حيث يعيش اللاجئون هنا داخل المجتمع المصري”.

المصدر: RT

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