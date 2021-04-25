مصر – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وتبدأ حالة الطوارئ بموجب القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل 2021 ميلادية.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر، كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

المصدر: صدى البلد

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