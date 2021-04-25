ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر (منتخب من 2012) سؤال للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

الشاطر أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” هل بالامكان إجراء انتخابات نزيهة مع وجود الفاغنر؟ وهل تضمن بلاده عدم التلاعب بالانتخابات وقد عانت بلاده من التدخل الروسي في انتخابات 2016؟ ألا يفكر بأن انتخابات رئاسية ستأتي بديكتاتور ومن ثم يحدث تفكيك ليبيا؟” دون أن يشير إلى مرتزقة تركيا في كل من قاعدتي الوطية ومعيتيقة والأكادمية البحرية غرب طرابلس وقاعدة الخمس البحرية وميناء ومطار مصراتة.

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