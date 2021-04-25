الصين – أكد جانغ كيجيان رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن بكين ستبحث بناء نظام دفاعي ضد الكويكبات القريبة من الأرض.

وجاء ذلك في الوقت الذي تكثف فيه بكين الجهود نحو تحقيق طموحاتها الفضائية على المدى الطويل.

ولم يكشف جانغ كيجيان عن مزيد من التفاصيل في التصريحات التي أدلى بها في افتتاح الاحتفال بيوم الفضاء الصيني بمدينة نانجينغ في شرق الصين.

وجعلت الصين استكشاف الفضاء أولوية قصوى في السنوات الماضية هادفة إلى تأسيس برنامج يشغل آلاف الرحلات الفضائية سنويا ويحمل عشرات الآلاف من الأطنان من المنقولات والأفراد بحلول عام 2045.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يي بيجيان الباحث في أكاديمية العلوم الصينية قوله “إن الصين تمضي قدما نحو مهمة يهبط خلالها مسبار فضائي على كويكب قريب من الأرض لجمع عينات والعودة إلى الأرض لإطلاق كبسولة تحتوي على العينات ثم يتخذ بعد ذلك مدارا حول مذنب آخر”.

وقال يي “إن اكتمال المهمة يمكن أن يستغرق عشر سنوات”.

وفي الشهر الماضي وقعت الصين مذكرة تفاهم مع روسيا لإقامة محطة أبحاث دولية للقمر.

المصدر: رويترز

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