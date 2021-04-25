ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بالجامعات الليبية يوسف الفارسي إن التحركات المصرية المزمعة خلال الفترة المقبلة لدعم الجهود الليبية الساعية إلى إخراج المرتزقة من البلاد تهدف أيضًا إلى تحقيق الاستقرار والأمن القومي المصري والعربي.

الفارسي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية ” أمس السبت، أشار إلى أن موقف القاهرة هو انطلاق من الموقف الليبي العام الرافض لوجود المرتزقة ودعمًا لما سبق وصرحت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن ضرورة انسحاب المرتزقة الموالين لتركيا من ليبيا، كاشتراط لا تراجع عنه.

ولفت إلى أن ردة فعل الإخوان الغاضبة من تصريحات المنقوش، على لسان خالد المشري، وحزب العدالة والبناء الذراع السياسي للتنظيم المطالبة باستثناء مرتزقة تركيا تؤكد أن المهمة صعبة وتحتاج إلى دعم وتنسيق مصري بما لدى القاهرة من ثقل سياسي.

ودعا الفارسي إلى تأييد ومؤازرة تصريحات المنقوش بخصوص خروج المرتزقة، حتى يعلم تنظيم الإخوان أنها تحدثت بمطالب الشعب الليبي وحقه في السيادة الكاملة وعدم الالتفات إلى تصريحات المشري الذي أصبح وفقًا للاتفاق السياسي خارج المشهد.

ونوه إلى أن خروج المرتزقة والأتراك هو نهاية للمشروع الإخواني والمليشيات في ليبيا؛ لأنهم هم من يحموهم بشكل مباشر وخروجهم يشكل ثمة مخاوف من رجوع الجيش إلى طرابلس للقضاء عليهم.

الفارسي أشار إلى أن التنظيم يخشى سياسات المنقوش التي تعتزم تقليص عدد بعثاتها الدبلوماسية وموظفيها في الخارج من تعيينات حكومة فائز السراج التي تعتبر أذرعًا خفية يتحكم من خلالها الإخوان في ليبيا والموقف الدولي حولها، ما يعني تقليم أظافر تركيا والتنظيم في الخارج.

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