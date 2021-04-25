العراق – أعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين في بغداد، على خلفية حريق مستشفى “ابن الخطيب”.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “الكاظمي قرر سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، ومدير مستشفى ابن الخطيب، والمعاون الاداري والفني للمستشفى، ومدير قسم الهندسة والصيانة، لإجراء تحقيق عاجل لإعلان نتائجه أمام الجمهور”.
وأضافت: “في هذا الظرف الحرج والخطير تدعو وزارة الصحة وسائل الإعلام والجماهير إلى التكاتف مع كوادر الوزارة والجهات الساندة لغرض الخروج من آثار هذا الحادث المؤسف والوقوف على أسباب حصوله وعدم الإسهام بأي توجهات تشتت الجهد المطلوب للوصول إلى ذلك”.
وأكدت “استمرارها في أداء دورها وعملها في جميع الميادين التي تتصدى فيها منذ بداية الجائحة مسنودة بالجهود الخيرة والواعية”.
المصدر: RT