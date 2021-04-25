الكاظمي يوجه بالتحقيق مع عدد من المسؤولين إثر حريق مستشفى “ابن الخطيب”

الكاظمي يوجه بالتحقيق مع عدد من المسؤولين إثر حريق مستشفى “ابن الخطيب”

العراق – أعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين في بغداد، على خلفية حريق مستشفى “ابن الخطيب”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “الكاظمي قرر سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، ومدير مستشفى ابن الخطيب، والمعاون الاداري والفني للمستشفى، ومدير قسم الهندسة والصيانة، لإجراء تحقيق عاجل لإعلان نتائجه أمام الجمهور”.

وأضافت: “في هذا الظرف الحرج والخطير تدعو وزارة الصحة وسائل الإعلام والجماهير إلى التكاتف مع كوادر الوزارة والجهات الساندة لغرض الخروج من آثار هذا الحادث المؤسف والوقوف على أسباب حصوله وعدم الإسهام بأي توجهات تشتت الجهد المطلوب للوصول إلى ذلك”.

وأكدت “استمرارها في أداء دورها وعملها في جميع الميادين التي تتصدى فيها منذ بداية الجائحة مسنودة بالجهود الخيرة والواعية”.

المصدر: RT

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