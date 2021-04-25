الكويت – أغلقت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت امس الباب أمام استقبال المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة، بقبول 35 مرشحا بينهم سيدتان.

وسجل اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح لخوض الانتخابات التكميلية، 8 مرشحين، إذ قدم المرشح عبيد الوسمي أوراقه لخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة، إضافة إلى حمدي نصار العازمي وعبدالله فلاح العازمي، وجاسم دشتي، وكان أول المسجلين المرشح خالد العمار، وحسن النويعم العازمي، وسعد المفرح العازمي، وحبيب بوعباس.

وقال المرشح حمدي العازمي: “أود أن أقول لأبناء العوازم ما قاله الآباء والأجداد، مستشهدا في بيت الشعر – يا لابتي ما حدن يخليها لأحد.. إلا بضرب يودع القاسي يلين”.

وأضاف: “اليوم لنا كلمة ولنا دور، ونحن روس ونبقى روس ولا أحد تبع معهم بالحزبية ونحن نرى مركبهم يغرق”.

من جهته، كشف مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي، عن “إغلاق باب الترشح للانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة للمنافسة لشغل مقعد واحد، حيث تقدم 35 مرشحا بينهم امرأتان، وهم من يحق لهم المشاركة في يوم الانتخاب المزمع إجراؤها في الـ22 من مايو المقبل”.

وأوضح الشطي، أن “هناك لجنة لفحص طلبات المرشحين المتقدمين للانتخابات والتأكد من مدى مطابقتها لشروط الترشح، وهي مستمرة بعملها وسوف تقوم برفع تقرير نهائي خلال أيام لوزير الداخلية”.

وشدد، على أن “باب التنازل مفتوح لمن يرغب بالانسحاب عبر التوجه إلى مخفر العدان والمخصص للدائرة الخامسة، وأن العمل مستمر حتى أخر 7 أيام قبل يوم الانتخاب”.

المصدر: “الراي الكويتية”

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