ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اختتامها زيارة إلى إيطاليا استغرقت ليومين بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

المنقوش أوضحت في كلمة لها حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها إن الزيارة تم تكريسها لمناقشة العديد من القضايا المهمة للبلدين، مشيرة إلى أن أساسها كان تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة التي تم إبرامها في العام 2008 وتتضمن العديد من الملفات المهمة.

وبحسب المنقوش، تم عقد اجتماعات خلال الزيارة مع وزراء الدفاع والداخلية والتجارة والتنمية ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، فضلًا عن اجتماع موسع مع دي مايو وكبار المسؤولين في الخارجية الإيطالية، مبينة أن الملفات التي تم بحثها كبيرة وعديدة، ومنها ما يتعلق بمواضيع التدريب والهجرة غير الشرعية.

وأضافت المنقوش: إن من بين المواضيع التي تم بحثها مراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل الليبيين، مشيرة إلى استمرار التفاهمات بشأن هذه الأمور التي تحتاج لاجتماعات مستقبلية على المستوى الوزاري واللجان الفنية من وزارات الداخلية والدفاع والتجارة.

وأشارت المنقوش إلى وجود بعض النتائج المرضية فيما يتعلق تحسين الخدمات للمواطنين من خلال افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي وقنصلية فخرية في مدينة سبها، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا لتسهيل إجراءات منح التأشيرات والإجراءات الإدارية في مختلف أنحاء ليبيا.

وكشفت المنقوش عن الاتفاق على موعد لفتح الأجواء الإيطالية الليبية وتسيير إيطاليا رحلاتها الجوية إلى ليبيا لتسهيل إجراءات تنقل المواطنين، فضلًا عن التوافق على قرب الشروع في تنفيذ مشروع الطريق الساحلي من مدينة امساعد وحتى مدينة راس جدير، وهو مهم للنقل وتوفير الخدمات للشرق والغرب.

واختتمت المنقوش كلمتها بالتأكيد على نجاح الاجتماعات اللليبية الإيطالية بعد أن سادتها أجواء من الجدية في الحوار والنقاش للوصول لنتائج مرضية للطرفين.

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