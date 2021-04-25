ليبيا – عقد حسين القطراني النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا في مقر ديوانه بمدينة بنغازي مع أعضاء لجنة الـ10 عن القيادة العامة للقوات المسلحة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، ثمن القطراني جهود كافة أعضاء اللجنة للمضي قدمًا في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها ليتمكن المواطنون من التنقل وتسهيل الحركة التجارية بين المدن.

بدورهم، أوضح أعضاء اللجنة بأنهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدين على استمرارهم في تنفيذ المهام المناطة لهم والمتمثلة في تثبيت إجراءات اتفاق إيقاف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلي ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأشار الأعضاء إلى استعدادهم للقيام بأية مهام تسند إليها لغرض الوصول إلى استقرار تام بكافة الأراضي الليبية لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ديسمبر.

يشار إلى أن إجتماع القطراني قد جاء بعد تصريحات القياديّ بالمجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت – الجفرة التابعة لأركان الوفاق أكد خلالها على أن مسلحيهم لن يفتحوا الطريق الساحلي الطريق إلا برجوع من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) إلى الرجمة.

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