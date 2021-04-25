كندا – قرر المجلس التأديبي للأطباء البيطريين في مونتريال الكندية تعليق عمل طبيبة ثلاثة أسابيع وتغريمها 5500 دولار، بعد أن أزالت 19 سنا من فم كلب دون موافقة مالكه.

وذكرت وسائل إعلام أن صاحب الكلب تقدم بشكوى، وقال إنه أحضر كلبه جواكيم إلى الطبيبة ميريل غوفين للعناية بأسنانه في عام 2018، لكنه شعر بالضيق عندما علم أن الطبيبة أزالت عدة أسنان للكلب دون أن يوافق على الأمر.

واشتكى مالك الكلب من أن الطبية لم توصه بإجراء أشعة إكس لجواكيم، والتي كانت ضرورية من أجل الحصول على معرفة كاملة بالحقائق قبل عمليات نزع الأسنان.

علاوه على ذلك، قال صاحب الكلب إن “عقار غوفين لتخفيف الألام الذي استخدمته الطبيبة لم يكن مطابقا للمعايير، وهو ما ثبت بعد استشارة طبيب بيطري آخر”.

المصدر: “هلا كندا”

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