ليبيا – التقت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بوزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جانكارلو جورجيتي على هامش زيارة قامت بها إلى روما.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء في خبر لها تابعته صحيفة المرصد عن جورجيتي تأكيده استعداد سلطات بلاده التام لدعم جهود السلطات الليبية جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي، مع الاحترام الكامل لسيادتها مع تقديره لعملية المصالحة الوطنية التي بدأت بعد أكثر من شهر بقليل بتنصيب حكومة الوحدة الوطنية.

وأبدى جورجيتي أمله في أن تتوج عملية الانتقال المؤسسي بانتخابات ديسمبر المقبل، فالحكومة والشركات الإيطالية تنظر إلى ليبيا كشريك متميز تعتزم إيطاليا تعزيز الشراكة معه وإعادة إطلاقها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، عبر مشروع الطريق السريع الساحلي إلى الطيران المدني والتعاون الاقتصادي الصناعي.

وشدد جورجيتي على وجوب ضمان الظروف الأمنية الملائمة للشركات الإيطالية وعمالتها؛ لأن استقرار ليبيا سيفيد أيضًا إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية وفي السيطرة على حدودها، وهي مسألة تظل أولوية على المستوى الثنائي والأوروبي على حد سواء.

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