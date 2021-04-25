حريق الناقلة يفجر مخاوف من أزمة محروقات في سوريا

سوريا – أثار خبر الحريق في ناقلة للنفط قبالة مدينة بانياس السورية مخاوف السوريين من تفاقم أزمة المحروقات التي تعانيها بلادهم واشتدت بشكل كبير مؤخرا.

ومع تعليقات تظهر المخاوف من تزايد أزمة الوقود، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للناقلة التي ذكرت قناة العالم الإيرانية أنها استهدفت بقذيفتين، وأنها واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى بانياس.

أصحاب بعض التعليقات أبدوا قلقهم من “عودة أزمة البنزين” وهي الأزمة التي ما زالت مستمرة إلا أن مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود هي التي اختفت بعد تطبيق الآلية الجديدة في توزيع المادة عبر الرسائل النصية.

وفي محاكاة لأخبار الوزارة، كتب أحدهم تعليقا يقول: “وزارة النفط: تم تنزيل المخصصات للـ10 ليترات لعشرة أيام وذلك بسبب هجوم طائرة من المياه الإقليمية اللبنانية”، فيما المخصصات حاليا هي 20 ليترا كل 7 أيام للسيارة الواحدة.

كذلك أبدى بعضهم تخوفا من زيادة ساعات التقنين وعودة أزمة الكهرباء التي شهدت انفراجا في الأيام الأخيرة الماضية، إذ أن نقص الفيول كان دوما من أبرز مسببات أزمة الكهرباء في البلاد.

بعض التعليقات كانت أكثر تشاؤما: “ستكون النتيجة ارتفاع البنزين والماوزت واللبن والخبز والخضرة والمعلبات بأنواعها”.

وكتب أحدهم: “أنا بكل عمري ما شفت بلد منحوس متل بلدنا … بفوت غينيس بأسوأ حظ”.

بينما طالبت بعض التعليقات بالرد، وكتب أحدهم: “لازم يكون الرد قبل ما تنطفي الباخرة”.

وكتب آخر: “بدنا القائد يربي فيهم الأمم .. لأنو تمادوا كتير، شكلهم ما فهموا عالصاروخ تبع المرة الماضية”.

وكانت وزارة النفط السورية أعلنت مساء اليوم أن حريقا اندلع في “أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية”، وأكدت في وقت لاحق أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق.

المصدر: RT

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