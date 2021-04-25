روسيا – أكد رئيس رابطة المشاركين في سوق الأموال الإلكترونية فيكتور دوستوف، إن مصارف روسيا ستتمكن بعد نهاية أبريل، من ربط بطاقات “مير”، بخدمة الدفع بدون تلامس Apple Pay.

وذكر أن ذلك، سيكون من حق المصارف وليس التزاما مفروضا عليها. ووفقا للخبير، ستقوم البنوك عن طيب خاطر بتقديم هذه الخدمة الجديدة، لأنها تشكل ميزة تنافسية إضافية بالنسبة لها.

في نهاية فبراير، أفادت صحيفة RBC بأن منظومة “مير” المصرفية الروسية، ستوفر للمصارف إمكانية إضافة بطاقاتها اعتبارا 27 أبريل إلى خدمة الدفع غير النقدي باستخدام هاتف Apple Pay الذكي. حتى الآن، كان من الممكن وصل هذه البطاقات فقط بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android عبر Samsung Pay و Mir Pay.

وتم إنشاء منظومة “مير” في عام 2014 بعدما واجه عدد من البنوك الروسية مشاكل مع شركتي “فيزا” و”ماستركارد” على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: نوفوستي

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